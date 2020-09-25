Правительство запретило использовать пиротехнику на митингах

Правительство запретило использование на митингах и демонстрациях пиротехнических изделий, кроме хлопушек и бенгальских огней, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирований", - говорится в постановлении.

В постановлении прописаны правила противопожарного режима в России. Кроме прочего, запрещается пускать фейерверки у железных дорог, нефте- и газопроводов, с крыш, балконов, на территории особо ценных объектов культурного наследия, кладбищ, заповедников. Правила вступят в силу с 2021 года и будут действовать в течение пяти лет.