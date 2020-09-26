Пенсии в России с 1 октября будут начислять только на карты "Мир"

Россияне начнут получать пенсии с 1 октября только на карты платежной системы "Мир", сообщается на сайте Пенсионного фонда.

"Граждане, которые используют карты других платежных систем (например, VISA, MasterCard) для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию Пенсионного фонда, должны будут перевести выплаты на карты платежной системы "МИР". После замены банковской карты новые реквизиты счета необходимо сообщить в Пенсионный фонд", - сообщили в ПФР.

Изменения коснутся только тех, кто получает пенсию на карту, для тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, все останется по-прежнему.

Это связано с законом "О национальной платежной системе". С 1 июля 2018 года на карты "Мир" переводятся зарплаты бюджетникам и стипендии студентам. Изменения для пенсионеров должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, но их отложили до октября из-за эпидемии коронавируса.