"Другая Россия" объявила о самороспуске и создании новой организации

Незарегистрированная партия "Другая Россия" объявила о своем самороспуске и создании новой, которая будет носить имя Эдуарда Лимонова, сообщается на сайте организации.

"В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России. Поэтому сегодня, на своем VIII съезде, партия "Другая Россия" объявляет о самороспуске. Нацболы создают новую организацию - политическую партию "Другая Россия Э.В. Лимонова", - заявили представители партии.

"Другая Россия" была создана как преемница Национал-большевистской партии (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в 2010 году. Ней несколько раз отказывали в регистрации в качестве политической партии.

Лимонов, основатель "Другой России", умер в марте.