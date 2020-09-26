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14:34

Праздник 40-летия фанатского движения "Зенита" на "Петровском" отметят в октябре

фото ЗакС политика Праздник 40-летия фанатского движения "Зенита" на "Петровском" отметят в октябре

Футбольный клуб "Зенит" на своем официальном сайте объявил, что праздник в честь 40-летия фанатского движения все же состоится, ориентировочно – 4 октября.

По словам представителей клуба, "Зенит" обсуждает формат и точную дату проведения праздника со Смольным, правоохранительными органами и фанатским активом. Мероприятие пройдет на стадионе "Петровский".

Ранее объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" заявило об отмене праздника из-за жесткого давления силовых структур. Болельщики утверждали, что им запретили проводить шествие, использовать пиротехнические средства, делать общее фото у стадиона, а фудкортам – продавать на празднике слабоалкогольные напитки.

Глава УМВД по Петербургу Роман Плугин обратился к руководству "Зенита", назвав эту информацию носящей "провокационный характер", и что в ее распространении замешаны должностные лица клуба.

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