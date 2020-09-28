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9:24

Der Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике "Шарите"

фото ЗакС политика Der Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике "Шарите"

Немецкий канцлер Ангела Меркель навещала Алексея Навального в клинике "Шарите" в Берлине, информирует местное издание Der Spiegel, ссылаясь на осведомленный источник.

"По информации Spiegel, канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской Charite", - делится издание.

Дата визита не конкретизируется, не уточняется также, беседовали политики или нет.

23 сентября Навального выписали из стационара клиники "Шарите". Всего оппозиционер находился на лечении 32 дня, 24 из которых провёл в коме, "отключившись" 20 августа по пути из Сибири в Москву. В инфекционной больнице Омска, куда его экстренно госпитализировали, местные специалисты ничего подозрительного в организме политика не обнаружили, заявив, что причиной его недомогания мог стать диабетический криз.

Чуть позднее немецкие врачи сообщили, что на основе имеющихся у них данных Навального отравили боевым токсином из рода вещества "Новичок". Российская власть заявляет о непричастности к инциденту, в связи с чем не видит смысла в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

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