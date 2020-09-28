"Скорее разговор с семьей": Навальный опроверг, что встреча с Меркель была "секретной"

Российский политик Алексей Навальный подтвердил, что у него была встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель, навестившей его в берлинской клинике "Шарите".

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - поделился Навальный в Twitter.

О "тайном" визите Меркель в больницу к оппозиционеру сегодня утром известила немецкая газета Der Spiegel.

Навальный закончил лечение в "Шарите" и сейчас проходит реабилитацию. Он провел в коме почти месяц после того, как ему резко стало плохо ещё в России во время перелёта из Томска в Москву. Проведя несколько дней в омской инфекционной больнице, политика транспортировали в Германию. Там специалисты установили, что Навального отравили боевым токсином из рода вещества "Новичок".