18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:23

Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

фото ЗакС политика Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

Фотожурналист Владимир Мусаэльян умер на 81-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь журналиста Марину.

60 лет Мусаэльян проработал в ТАСС фотокорреспондентом: он пришел в фотохронику в 1960 году. Он работал в Звездном городке, снимал репортажи на темы подготовки первых космических экипажей, запуск ракет, строительство Байконура.

После этого Мусаэльян с 1969 по 1982 год был личным фотографом генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнего. После этого он фотографировал генсеков Юрия Андропова, Константина Черненко, а также президента СССР Михаила Горбачева. После развала Советского Союза Мусаэльян преподавал на факультете журналистики в МГУ, выступал редактором выставок в ТАСС.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:48 Полуголого мундепа поселка Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

15:23 Под Мурманском открыли мост взамен обрушившегося из-за паводка

13:36 Михаил Ефремов лично подал жалобу на свой приговор

12:01 Полиция проверила все станции петербургского метро после сообщения о "минировании"

10:59 Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

27 сентября, 18:06 "Берега попутали": Петербургский художник придумал ироничные гербы городских районов

27 сентября, 16:40 Полиция выписала протокол активисту, гулявшему по Москве в футболке с изображением Навального

27 сентября, 11:45 В Невском районе один балкон рухнул на другой: пострадала женщина

26 сентября, 17:53 Тарифы на электроэнергию в 2021 году вырастут на 5%

26 сентября, 14:34 Праздник 40-летия фанатского движения "Зенита" на "Петровском" отметят в октябре


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:23 Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

16:48 Муниципал: Полуголого мундепа поселка Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

16:31 Суд признал законным требования заблокировать статью "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

15:50 Песков счел предметом особого внимания рост числа зараженных коронавирусом в России

15:23 Под Мурманском открыли мост взамен обрушившегося из-за паводка

14:51 Задержанную в Минске журналистку "МБХ медиа" отпустили из изолятора со штрафом

14:25 Главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич уходит из проекта

14:03 Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

13:36 Михаил Ефремов лично подал жалобу на свой приговор

12:56 В НАО осталось всего шесть пациентов с COVID-19

12:30 Суд признал законным отказ в жалобе ФБК на бездействие СК из-за отравления Навального

12:01 Полиция проверила все станции петербургского метро после сообщения о "минировании"

11:33 "Скорее разговор с семьей": Навальный опроверг, что встреча с Меркель была "секретной"

11:10 Муниципал: Суд вызвал главу ИКМО "Дворцовый округ" для дачи пояснений по делу об отмене мунвыборов

10:59 Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru