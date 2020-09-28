Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

Фотожурналист Владимир Мусаэльян умер на 81-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь журналиста Марину.

60 лет Мусаэльян проработал в ТАСС фотокорреспондентом: он пришел в фотохронику в 1960 году. Он работал в Звездном городке, снимал репортажи на темы подготовки первых космических экипажей, запуск ракет, строительство Байконура.

После этого Мусаэльян с 1969 по 1982 год был личным фотографом генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнего. После этого он фотографировал генсеков Юрия Андропова, Константина Черненко, а также президента СССР Михаила Горбачева. После развала Советского Союза Мусаэльян преподавал на факультете журналистики в МГУ, выступал редактором выставок в ТАСС.