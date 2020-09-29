В Петербурге и Ленобласти школьные каникулы пройдут по запланированному графику

Руководство Ленинградской области не намерено сдвигать или переносить грядущие осенние каникулы в школах из-за обострения эпидемиологической обстановки, вызванного пандемией COVID-19, передает пресс-служба правительства региона.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергея Тарасова, "пауза" в обучении будет предоставлена школьникам с 26 октября по 3 ноября.

В свою очередь в Петербурге аналогично каникулы начнутся согласно запланированному графику, приводит 78.ru сообщение пресс-службы профильного комитета Смольного.

Сегодня, напомним, столичный мэр Сергей Собянин издал указ о предоставлении учащимся отдыха от занятий в период с 5 по 18 октября в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса: только за минувшие сутки в Москве было зафиксировано свыше 2 тысяч новых случаев заболевания.