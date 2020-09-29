Отопление в домах Петербурга включат ближе к середине октября

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук заявил, что отопление в домах Петербурга появится не ранее 10 октября, передает 78.ru.

По словам Бондарчука, городская система готова к переходу на регулярное отопление, и решение зависит от погоды в Петербурге.

"До 10 октября температура не будет ниже +15. Но техническая возможность имеется", — сказал Бондарчук.

Если ухудшится ситуация с эпидемией коронавируса в городе, отопление готовы включить раньше этого срока. Пока специалисты проводят плановые проверки готовности теплоснабжения и устраняют нарушение.

Обычно отопительный сезон в Петербурге начинается, когда температура на улице в течение пять дней не превышает +8 градусов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.