Адвокат Тесака просит СК возбудить дело об убийстве националиста

Адвокат Алексей Михальчик, представлявший интересы Максима Марцинкевича (Тесак) обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить дело об убийстве националиста, передает ТАСС.

Михальчик просит завести дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По его словам, заявление было направлено 17 сентября в управление СК по Челябинской области в интересах отца Тесака. Второй адвокат, Иван Сидоров, добавил, что независимому эксперту в морге Москвы отказали в возможности осмотреть тело националиста.

Ранее стало известно, что на теле Марцинкевича нашли следы пыток и следы от укола.

Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО Челябинска 16 сентября. По версии СК, он покончил с собой, оставив предсмертную записку. Однако родные и адвокаты националиста сомневаются в этой версии, считая, что Марцинкевича могли убить. Пока возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Марцинкевич сталкивался с проблемами с законом с конца 2000-х годов, последний срок он отбывал за хулиганство и уничтожение чужого имущества. Перед этим его судили за возбуждение ненависти.