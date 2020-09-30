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10:30

Смольный решил пустить особняк Серебряковой с молотка

фото ЗакС политика Смольный решил пустить особняк Серебряковой с молотка

Комитет имущественных отношений Петербурга выпустил распоряжение об условиях, на которых будет возможна приватизация особняка Серебряковой, расположенного на набережной Кутузова, 22.

По документу, с молотка единым лотом пустят помещения общей площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Цена реализации объекта в распоряжении КИО не называется. Торги пройдут в четвертом квартале 2020 года - третьем квартале 2021 года.

Изначально предполагалось, что из особняка сделают гостиницу. Однако в текущем распоряжении комитета не указаны инвестиционные условия продажи.

Особняк Серебряковой - памятник архитектуры регионального значения.

На сегодняшний день объект закреплен за ГАТИ.

Фото: Евгений Егоров

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