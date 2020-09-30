Прокуратура требует заблокировать сайт "Российской ЛГБТ-сети" из-за опроса о травле подростков

Прокуратура Центрального района Петербурга обратилась с иском в Смольнинский райсуд Петербурга, требуя заблокировать доступ к сайту "Российской ЛГБТ-сети", делится "МБХ медиа".

Причиной недовольства надзорного ведомства - размещенный на портале организации опрос о травле ЛГБТ-подростков в школах.

Иск подан к финансовому оператору "Российской ЛГБТ-сети" - Благотворительному фонду социально-правовой помощи "Сфера".

"Единственное доказательство в деле - письмо ректора Академии постдипломного педагогического образования Жолован Степана Васильевича, в самом иске оно названо „суждение специалиста". Важно отметить, что это даже не экспертиза и не заключение специалиста", - рассказали в ЛГБТ-сети.

В исковом заявлении указывается, что опубликованный опрос "внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ-ценности как норму". В прокуратуре уверены, что таким образом всем участникам исследования прививаются "нетрадиционные" ценности.

15 сентября иск был зарегистрирован в суде, а уже 17 сентября судья Татьяна Чистякова оставила его без движения.