Смольный потратит 8,5 млн рублей на выступление Жасмин и Ваенги на Дне сотрудника МВД

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного готов потратить 8,5 млн рублей на торжества по случаю Дня сотрудника МВД 10 ноября. На соответствующий тендер, размещенный на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

Мероприятие должно состоять из нескольких частей - "исторической", "торжественно-траурной" и "поздравительной". На первой должны продемонстрировать такие киноленты, как "История милиции в годы войны" и "Три века на страже правопорядка". "Торжественно-траурная" должна состоять из показа "фрагментов встречи руководства ГУ МВД с ветеранами ОВД и с семьями сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга".

Кроме того, будущий подрядчик должен организовать выступление не менее девяти исполнителей, в выступлении которых следует особо подчеркнуть "роль полиции в поддержании правопорядка, безопасности и жизни Санкт-Петербурга". В числе желаемых исполнителей Смольный назвал Александра Маршала, Ольгу Кормухину, Вячеслава Бутусова, Жасмин и Елену Ваенгу.

Трансляцию мероприятия доверили телеканалам "78" и "Санкт-Петербург".