18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:45

Смольный потратит 8,5 млн рублей на выступление Жасмин и Ваенги на Дне сотрудника МВД

фото ЗакС политика Смольный потратит 8,5 млн рублей на выступление Жасмин и Ваенги на Дне сотрудника МВД

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного готов потратить 8,5 млн рублей на торжества по случаю Дня сотрудника МВД 10 ноября. На соответствующий тендер, размещенный на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

Мероприятие должно состоять из нескольких частей - "исторической", "торжественно-траурной" и "поздравительной". На первой должны продемонстрировать такие киноленты, как "История милиции в годы войны" и "Три века на страже правопорядка". "Торжественно-траурная" должна состоять из показа "фрагментов встречи руководства ГУ МВД с ветеранами ОВД и с семьями сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга".

Кроме того, будущий подрядчик должен организовать выступление не менее девяти исполнителей, в выступлении которых следует особо подчеркнуть "роль полиции в поддержании правопорядка, безопасности и жизни Санкт-Петербурга". В числе желаемых исполнителей Смольный назвал Александра Маршала, Ольгу Кормухину, Вячеслава Бутусова, Жасмин и Елену Ваенгу.

Трансляцию мероприятия доверили телеканалам "78" и "Санкт-Петербург".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:50 В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса

16:27 Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

15:53 Минпросвещения заявило о разработке российского "TikTok для школьников"

15:16 Смольный обяжет петербуржцев носить маски и перчатки в транспорте с 1 октября

14:55 Судья рассказала, зачем после убийства историк Соколов пытался связаться с посольством Франции

14:55 Резник: Миненко был полный "невмененко"

14:25 Памфилова уволила главу ФЦИ ЦИК из-за "иезуитской" капчи на сайте избиркома

14:07 ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении штрафы за неправильную парковку во дворах

14:06 Члены ГИК от "Яблока" и "Справедливой России" прокомментировали предложение Памфиловой сложить полномочия

13:52 Петербуржцев будут штрафовать за перегораживание доступа к мусоркам

13:45 Член ГИК Краснянский готов сложить с себя полномочия только по решению суда

13:45 Смольный потратит 8,5 млн рублей на выступление Жасмин и Ваенги на Дне сотрудника МВД

13:33 Муниципал: Беликов: У нас все муниципальные образования действующие

13:16 Макаров заявил о готовности ЗакСа принять новые "антиковидные" законы

13:03 Макаров о деле Коваля: Как командир я несу за это ответственность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru