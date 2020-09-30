Член ГИК Березин: Сложить полномочия должны две трети комиссии

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексей Березин в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что отчасти согласен с предложением Центризбиркома о том, что членам ГИК следует сложить полномочия. Выйти из комиссии должны все, кроме пяти представителей парламентских партий, считает Березин. По его мнению, представитель ЛДПР в Горизбиркоме не отражает позицию своей партии, а другие партийные представители делали всё, чтобы избирательный процесс проходил законно, полагает Березин. Остальные же члены Горизбиркома должны выйти из состава комиссии, уверен представитель Партии роста в ГИКе.

- Потому что именно в результате их позиций и их решений произошло то, что произошло в 2019 году на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Могло быть и еще хуже, если бы именно представители парламентских партий не делали то, что возможно. Мы все-таки добились многого из того, что вообще не планировалось в комиссии: чтобы все решения были вывешены у нас на сайте, все формы документов были опубликованы и так далее, - заявил Березин.

По его мнению, маловероятно, что Центризбирком сможет через суд расформировать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Прямых юридических оснований для этого нет, заявил Березин. Он считает, что невозобновление кампании по дополнительным выборам в Законодательное собрание по 21 округу является неправильным, но закон не позволяет за это расформировать избирком.

Напомним, ранее 30 сентября Центризбирком выразил недоверие главе ГИК Виктору Миненко и рекомендовал членам комиссии подать заявление об уходе по собственному желанию. Если этого не произойдет, то ЦИК может обратиться в суд для расформирования комиссии, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

София Саттарова

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