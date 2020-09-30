МИД РФ заявил о невозможности иметь дела с Западом из-за заявлений по Навальному

Министерство иностранных дел России считает "циничным выпадом" и провокацией заявления главы МИД Германии Хайко Мааса на сессии Генассамблеи ООН о том, что отравление политика Алексея Навального стало проблемой для всего мира, заявление российского МИД опубликовано на сайте ведомства.

"Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому "отравлению" А.Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур", - заявили в МИДР РФ.

По версии российского ведомства, "особенно циничным этот выпад" вопринимается в то время, когда Россия не получает ответов от Германии на запросы по делу Навального и отвергаются "инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей".

"Со своей стороны приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и её союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно", - говорится в комментарии МИД РФ.

Навальный 20 августа впал в кому при перелете из Томска в Москву и пробыл в ней до 7 сентября. 23 сентября врачи берлинской клиники "Шарите" выписали политика из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

фото: МИД РФ