Росгвардия будет контролировать ношение масок в общественном транспорте Петербурга

За использованием пассажирами метро, автобусов, трамваев и троллейбусов средств индивидуальной защиты будут следить работники транспорта и сотрудники Росгвардии, заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в своем видеообращении к петербуржцам. Запись обращения появилась в соцсетях комитета утром 1 октября.

- "Масочный режим" - это не речевой оборот, это реальная возможность не допустить распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей. В первую очередь, в транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, - заявил Поляков.

Он попросил горожан отнестись с максимальной ответственностью к призыву пользоваться средствами индивидуальной защиты и научить этому детей.

- Попросите старшее поколение максимально избегать использование транспорта в "часы пик". Эти меры помогут снизить нам распространение инфекции и вернуть жизнь города в привычный ритм, - отметил глава Комтранса.

Напомним, с 1 октября в Петербурге начал действовать усиленный масочный режим. Пассажиров пообещали пускать в транспорт только при наличии масок и перчаток. Вместе с тем, в Смольном заверили, что в магазинах "Первая полоса" на станциях петербургского метрополитена одноразовые маски подешевели с 19 до 10 рублей.