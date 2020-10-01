Песков назвал безосновательными и оскорбительными слова Навального о причастности Путина к его отравлению

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Алексея Навального в интервью Der Spiegel о Владимире Путине безосновательными и недопустимыми, и заявил, что Навальный работает со специалистами ЦРУ США передает ТАСС.

"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - сказал Песков.

Он заявил, что "есть информация", будто с Навальным "работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни". По словам Пескова, такое взаимодействие фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

"Действительно, есть информация о том, что инструкторы [западных спецслужб] с ним трудятся в эти дни, инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны, такие линии поведения мы видели не раз", - заявил Песков.

Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что считает президента Владимира Путина причастным к своему отравлению. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что напротив, Путин спас Навальному жизнь.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней, перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.