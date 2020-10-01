Новым председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

Российский глава Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Городского суда Москвы Михаила Птицына.

"Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича", - указывается в документе за подписью Путина.

В должность Птицын официально вступит 24 октября.

Место главы Мосгорсуда стало вакантным после того, как оттуда ушла Ольга Егорова. Кандидатуру 56-летнего Птицына выдвинула Высшая квалификационная коллегия судей. До недавних пор "служитель Фемиды" руководил Южным окружным военным судом.

Конкурс на должность главы столичного горсуда стартовал ещё в апреле текущего года, однако за всё это время ни одного претендента на столь ответственный пост так и не появилось.