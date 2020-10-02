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14:52

В Ленобласти скончался глава комитета по правопорядку Александр Степин

фото ЗакС политика В Ленобласти скончался глава комитета по правопорядку Александр Степин

Скончался руководитель комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти, генерал МВД Александр Степин, уведомили в пресс-службе региональной администрации. На протяжении 18 лет силовик служил в РУБОП и ГУВД Петербурга.

Степин ушёл из жизни после продолжительной болезни. Губернатор области Александр Дрозденко выразил соболезнования его семье и близким.

Генерал начал свой путь в 1985 году, приступив к службе во внутренних органах. С 1993 по 2011 год трудился в РУБОП и ГУВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее Степин занимал пост заместителя начальника ГУВД по Ленобласти, который был упразднен в рамках силовой реформы.

С 2011 по 2015 год Степин руководил УМВД РФ по Костромской области. Летом 2015 года его уволили президентским приказом после резонансного скандала, связанного с несанкционированным доступом к паспортным данным граждан.

Начальником областного комитета по правопорядку силовик стал 1 августа 2016 года. Степин имеет ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

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