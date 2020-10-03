МИД РФ заявил об отказе Германии российскому посольству в доступе к Навальному

Министерство иностранных дел России в своем комментарии на сайте заявило, что МИД Германии отказало российскому посольству в Берлине в получении консульского доступа к Алексею Навальному.

Комментарий был опубликован в связи с заявлениями официальных представителей Германии в ходе дебатов в Бундестаге. В частности, упомянут "тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов".

"Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к [Алексею] Навальному", - заявили в МИД РФ.

Также в МИД заявили, что российская Генпрокуратура 24 сентября подготовила четвертый запрос об оказании правовой помощи, который передан немецкой стороне.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.