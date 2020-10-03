Комиссия СПЧ требует проверить обоснованность обыска у Славиной накануне ее гибели

Комиссия Совета по правам человека по развитию гражданского общества и еще несколько членов СПЧ потребовали проверить обоснованность проведения обыска у главного редактора Koza.Press Ирины Славиной 1 октября, передает "Новая газета".

"Считаем, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована федеральным Следственным комитетом. […] Необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели", — говорится в заявлении СПЧ.

Члены СПЧ просят провести проверку по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Они требуют, чтобы дело под личный контроль взял генпрокурор Игорь Краснов.

Славина "систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов", подчеркнули в СПЧ. "Огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты и, наконец, возмутительный обыск с изьятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем — все это, вне зависимости от личных психологических особенностей Славиной, не могло добавить ей душевного равновесия и придать сил, чтобы противостоять жизненным трудностям", - заявили члены совета. Действия Славиной они называют протестом "против тех, кто призван охранять закон, но целенаправленно нарушает его по отношению к журналистам".

Накануне Славина покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области. За день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией, статус Славиной в деле был тогда неясен. В июне на журналистку завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.