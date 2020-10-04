На Камчатке возбуждено дело по факту сильнейшего загрязнения Авачинской бухты

Росрыболовство возбудило административное дело по статье о нарушении специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе по факту загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке, информирует ТАСС.

"Сотрудники КамчатНИРО в составе совместных групп с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов. Возбуждено административное производство по признакам нарушения статьи 8.42. КоАП РФ", - указывается в сообщении пресс-службы вице-спикера Государственной думы Ирины Яровой, которая пребывает в регионе с рабочим визитом.

Ранее в СМИ появились фотографии и видео, на которых зафиксировано, что на всей прибрежной территории Халактырского пляжа лежат трупы морских животных и других обитателей океана. Первыми забили тревогу сёрферы, часть из которых после купания получили ожоги роговицы глаза. Другие посетителя пляжа жаловались на кожные ожоги.

Взятые на пляже пробы воды показали значительное превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и фенолов.