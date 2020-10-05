Губернатор Камчатки обозначил три возможные версии загрязнения Авачинской бухты

Эксперты выдвинули три предварительные версии того, что могло повлиять на загрязнение Авачинской бухты на Камчатке, уведомил в ходе брифинга глава региона Владимир Солодов.

"Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью", - цитирует Солодова пресс-служба правительства Камчатки.

На сегодняшний день ни одна версия не подтверждена: власти ждут результатов проб воды, заключил управленец.

Ранее в СМИ появились фотографии и видео, на которых зафиксировано, что на всей прибрежной территории Халактырского пляжа лежат трупы морских животных и других обитателей океана. Первыми забили тревогу сёрферы, часть из которых после купания получили ожоги роговицы глаза. Другие посетителя пляжа жаловались на кожные ожоги.

Взятые на пляже первичные пробы воды показали значительное превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и фенолов.