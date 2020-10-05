В Доме радио отреставрируют церковь

На территории отремонтированного Дома радио на Итальянской улице также восстановят бывшую домовую церковь Николая Чудотворца, передает пресс-служба Смольного. Такое обещание дал губернатор Александр Беглов во время встречи с дирижером Теодором Курентзисом, который арендует объект.

"Мы договорились, что будем восстанавливать церковь. Это наша история, история Петербурга", - приводятся слова городского главы.

Беглов также счел необходимым оцифровать архивы Дома радио и бережно следить за состоянием блокадной студии, тоже являющейся для него важным, с исторической точки зрения, местом.

Сейчас в церкви располагается склад музыкальных инструментов, однако в планы Курентзиса входит переформатировать ее под концертный зал.

Отметим, что год назад, в разгар капитального ремонта Дома радио Беглов давал на вопросы о судьбе исторического здания ответы, тревожившие общественность. В частности, депутат Борис Вишневский сетовал, что город не готов публично обсуждать проблему.

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