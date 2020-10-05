"Норникель" предлагает в 7 раз снизить сумму ущерба от разлива топлива в Норильске

"Норникель" оценил сумму ущерба, причиненного экологии в результате масштабного разлива топлива в конце мая, в семь раз ниже, чем Росприроднадзор, информирует РБК. Альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве ввиду аварии компания представила в отзыве в Арбитражный суд Красноярского края, где ранее зарегистрировали иск Енисейского управления Росприроднадзора к "дочке" предприятия.

Ущерб водным объектам от аварии "Норникель" оценил в 21,3 млрд рублей, в то время как в Росприроднадзоре насчитали вреда на 147 млрд рублей, а почве - в 32 млн против 738,6 млн рублей.

По мнению компании, из оценки ущерба следует вычесть сумму её затрат, понесенных при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды. На прошлой неделе "Норникель" отчитался, что уже потратил на ликвидацию последствий аварии 12 млрд рублей. Соответственно, предприятие готово выплатить в качестве компенсации лишь 9,4 млрд рублей.

Напомним, что скандалы вокруг деятельности крупнейшего в мире производителя никеля не утихают с конца мая, когда в воды рек, окружающих Норильск, представители предприятия разлили свыше 20 тысяч тонн солярки. В июле разгерметизация трубы привела, в свою очередь, к выбросу в окружающую среду такого же количества авиационного топлива. Экологические происшествия невиданного прежде в Арктике масштаба привели к отставке мэра Норильска Рината Ахметшина, уголовному делу против него и назначении почти 150-миллиардной компенсации "Норникелю" за нанесенный природе ущерб.

Фото: "Норникель"