Путин принял отставку главы Дагестана Васильева

На сайте Кремля появился указ, согласно которому решением президента Владимира Путина глава Дагестана Владимир Васильев прекращает свою работу на этой должности. Теперь Васильеву предстоит трудиться на посту президентского советника, а временно руководить республикой вместо него поручено члену Совета Федерации от Ставрополья Сергею Меликову.

Васильева перевели на работу в Дагестан в 2018 году, в разгар корррупционных скандалов в руководстве республики. 71-летний единоросс был депутатом Государственной думы в течение почти пятнадцати лет и также имеет звание генерала-полковника милиции в отставке. О его возможном уходе СМИ начали писать неделю назад. По данным РБК, решение Васильева - добровольное.