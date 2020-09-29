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10:38

РБК: Глава Дагестана может досрочно уйти в отставку до думских выборов 2021 года

фото ЗакС политика РБК: Глава Дагестана может досрочно уйти в отставку до думских выборов 2021 года

Руководитель республики Дагестан Владимир Васильев может досрочно сложить свои полномочия, делится РБК, ссылаясь на прокремлёвские источники.

Осведомители издания подчеркнули, что к Васильеву нет нареканий со стороны аппарата главы государства, поэтому причиной отставки является как почтенный возраст политика, так и "определенные проблемы со здоровьем". 

По информации РБК, Васильев и сам заявлял о намерении оставить кресло регионального главы. В Кремле планируют сменить главу Дагестана до выборов в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Один из предполагаемых кандидатов на пост Васильева - сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов, который в 2017 году уже рассматривался на должности руководителя республики, однако тогда отказался. На тот момент Меликов бы замдиректора Росгвардии, а ранее - полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Васильев стал во главе Дагестана в 2018 году.

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