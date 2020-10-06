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12:24

Суд признал существование "праздничного" картеля в Курортном районе

фото ЗакС политика Суд признал существование "праздничного" картеля в Курортном районе

Существование картеля на рынке организации праздничных мероприятий в Курортном районе, который петербургское управление ФАС выявило перед Новым годом, подтвердилось в Арбитражном суде города и Ленобласти. До последнего времени с выводами антимонопольщиков спорила в юиридической плоскости одна из компаний, которую подозревали в участии в картельном сговоре, ООО "РуссЛайн", но проиграла тяжбу. Помимо нее, на торграх незаконные методы использовали ООО "Емек-Рус", ООО "СК Радо", ООО "Маркиткарт Раша" и еще три индивидуальных предпринимателя.

Все они в 2016-2018 годах имитировали борьбу за госконтракты на общую сумму 65 млн рублей. УФАС также передавало материалы дела в "экономическое" управление МВД, усматривая в действиях подрядчиков признаки нарушения уголовного кодекса.

Предприниматели, "соревнуясь" за получение того или иного контракта, типичным для картеля образом по минимуму снижали начальную цену и пользовались одним и тем же ip-адресом.

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