Псковского экс-депутата заподозрили в призывах к экстремизму из-за видео на YouTube

Бывшего депутата поселения Остров в Псковской области Аркадия Маркова задержали оперативники ФСБ по подозрению в призывах к экстремизму, передает "МБХ медиа".

По словам общественного защитника Романа Новицкого, Маркова подозревают в нарушении ч. 2 ст. 280 УК РФ из-за видеороликов в YouTube. В них Марков, в частности, заявлял, что считает поправки в Конституцию незаконными, выражал недоверие российским властям за невыполнение Европейской конвенции о правах человека. Также Марков критиковал ограничительные меры в свете эпидемии коронавируса: называл их "коронабесием" и призывал бороться с ношением масок.

Что именно из этого стало поводом для возбуждения дела, пока неясно, отметил Новицкий. По его словам, накануне сотрудники ФСБ провели обыски по месту работы.

"Забежал спецназ, всех положил, лицом в пол. Потом сказали, что подозревают в пропаганде экстремизма. Мой подзащитный вину, конечно, не признает", - сказал Новицкий.

Меру пресечения Маркову суд изберет 7 октября.

Для Маркова это не первое дело из-за видеороликов в интернете. В 2019 году его оштрафовали на 700 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма за публикацию фрагмента сериала НТВ "Игра. Реванш", в котором полковника ФСБ убивает его бывший коллега.