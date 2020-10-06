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20:24

Ради усыновления всех детдомовцев Милонов хочет полностью запретить суррогатное материнство

фото ЗакС политика Ради усыновления всех детдомовцев Милонов хочет полностью запретить суррогатное материнство

Петербургского депутата из Государственной думы Виталия Милонова пригласили на федеральный телеканал НТВ для того, чтобы обсудить с ним проблему суррогатного материнства в России. В студии политик привычно стал призывать к запретам, на этот раз напрямую связав наличие детей в детских домах и распространившуюся практику прибегать к услугам суррогатных матерей.

"Люди заводят детей, как собак! Чтобы песик похож мордочкой на тебя был", - возмутился политик, добавив, что такие услуги нужно целиком и строго-настрого запретить "к чертям собачьим".

Вместо этого, уверен депутат-единоросс, из детских домов "всех детей забрать надо".

Ранее запретительские идеи Милонова в этом направлении касались либо услуг суррогатных матерей для гомосексуалов, либо исключительно платных услуг суррогатного материнства, но никак не всего явления в целом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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