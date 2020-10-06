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20:55

Премьер-министр Киргизии подал в отставку на фоне массовых протестов

фото ЗакС политика Премьер-министр Киргизии подал в отставку на фоне массовых протестов

На фоне уличных волнений, возникших после проведения парламентских выборов в Киргизии, о своем уходе с поста премьер-министра объявил Кубатбек Боронов, сообщило издание 24.kg. Его место временно занял Садыр Жапаров, который еще накануне отбывал тюремное заключение и был освобожден протестующими. Большинство депутатов одобрили его кандидатуру.

Оппозиционные партии не признали результатов голосования 4 октября, согласно которым правящей партии удалось победить, и заявили о массовых фальсификациях. На улицы вышли и продолжают выходить тысячи людей, против которых накануне использовались спецсредства вплоть до светошумовых гранат. Известно о десятках раненых. Протест в Бишкеке позиционируется его участниками как бессрочный.

Днем 6 октября результаты выборов отказался признавать Центризбирком. Его председатель Гульнара Джурабаева даже собиралась уйти в отставку, но ей не позволили этого сделать коллеги.

Фото: официальный сайт правительства Киргизии

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