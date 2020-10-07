ЗакС отменил закон о согласовании с депутатами прокурора города

Законодательное собрание в первом чтении согласилось отменить городской закон о согласовании с парламентом прокурора Петербурга. Это произошло из-за того, что ранее были внесены поправки в Конституцию России.

Раньше кандидатура прокурора субъекта назначалась президентом страны по предложению генпрокурора и согласованию с органом власти субъекта, в Петербурге это был ЗакС. В новой же редакции Конституции сказано, что прокурора субъекта назначает президент России после консультации с Советом Федерации. Соответственно, петербургский закон, в котором прописана процедура согласования прокурора города, теперь не нужен.

Представители оппозиции в парламенте напомнили о своем негативном отношении к поправкам в Конституцию. В частности, как отметил беспартийный депутат Максим Резник, уменьшается самостоятельность регионального парламента: "Это похороны полномочий ЗакСа". По словам представителя КПРФ Ольги Ходуновой, предложенные изменения ограничивают не только законодательную власть, но и ограничивают интересы граждан.

Напомним, поправки в Конституцию приняты летом 2020 года. По официальной информации Центральной избирательной комиссии, за изменение основного закона страны проголосовало 77,92% людей. Кампания "НЕТ!", партия "Яблоко" и КПРФ пытались оспорить принятие поправок в Верховном суде.

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