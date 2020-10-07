Ракова считает причиной роста заболеваемости COVID-19 "тотальное несоблюдение масочного режима"

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что считает главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в столице несоблюдение масочного режима и нежелание москвичей снизить социальную активность.

"Мы везде видим тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, никакого желания людей хоть отчасти снизить свою социальную активность", - сказала Ракова, посетовав на "полные бары, полные рестораны" и на то, что в театрах и на спортивные мероприятиях лишь единицы носят маски.

Ракова подчеркнула, что коек для пациентов с коронавирусом может не хватить.

"Мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придет конец", - пояснила она.

В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и в Москве в частности резко возросла. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин распорядился приостановить действие льготных билетов для людей старше 65 лет и школьников.