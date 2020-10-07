18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:22

МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

фото ЗакС политика МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации заявил, что нужно увеличивать штрафы за повторное нарушение правил дорожного движения, передает "Интерфакс".

"Наша позиция проста и прозрачна: при повторном нарушении необходимо ужесточать и увеличивать штрафные санкции. Величина штрафа в размере 100 рублей - это уже какой-то анахронизм", - сказал Колокольцев.

Однако, добавил министр, за впервые совершенные нарушения наказывать особо строго не нужно. Это касается "тех направлений, где не столь велика опасность от последствий их совершения", пояснил Колокольцев.

"Те нарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, (...), которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения", - добавил министр.

Часто нарушители правил дорожного движения не перестают нарушать даже после десятка штрафов, поэтому нужно "разрабатывать более серьезные меры воздействия", считает Колокольцев. "Чтобы гражданин просто для себя сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", - отметил он.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:27 Главу отдела кадров районной полиции Петербурга уличили в перечислении зарплат "мертвым душам"

15:26 Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

13:51 Главы девяти стран поздравили Путина с днем рождения по телефону

12:59 СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты на Камчатке

11:55 "Проект" поделился новым видео пыток из скандально известной ИК-1 Ярославля

11:24 Путин: Критика власти в интернете не запрещена

11:02 Pussy Riot "поздравили" Путина с днем рождения, украсив здания ФСБ и ВС РФ радужными флагами

10:21 Генпрокуратура подтвердила загрязнение Авачинской бухты нефтепродуктами и фенолом

9:51 В офисе одного из крупнейших ритуальных агентств в Москве прошёл обыск

6 октября, 17:28 Псковского экс-депутата заподозрили в призывах к экстремизму из-за видео на YouTube


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:27 Главу отдела кадров районной полиции Петербурга уличили в перечислении зарплат "мертвым душам"

15:55 В Петербурге провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

15:26 Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

15:18 В Смольном обсудили проблемы транспортной реформы

14:52 В Петербурге свободно лишь 858 коек для пациентов с коронавирусом

14:51 Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

14:47 Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

14:33 ЗакС Петербурга выразил благодарность главе Госпиталя для ветеранов войн Кабанову

14:27 "Мы жестко держим дистанцию": Макаров отказался оценивать конфликт между ЦИК и ГИК

14:22 МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

13:59 В Перми суд отменил другороссу штраф за акцию в поддержку Хабаровска

13:51 Главы девяти стран поздравили Путина с днем рождения по телефону

13:50 Смольный согласовал проект бюджета на 2021 год

13:36 Навальный призвал ЕС ввести санкции в отношении ближайшего окружения Путина

13:35 Депутаты Петербурга решили установить памятник Федору Ушакову на площади Труда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru