Главу отдела кадров районной полиции Петербурга уличили в перечислении зарплат "мертвым душам"

Сотрудники собственной безопасности полиции обнаружили хищение более 2 млн рублей, которые были переведены на заработную плату фиктивным сотрудникам, проинформировали в пресс-службе главка.

Оперативники установили, что начиная с 2017 года в штате отдела числятся двое инспекторов, которые на деле ни разу не были замечены ни физически, ни в выполнении своих обязанностей. Как выяснилось позже, банковские карты "невидимых" сотрудников находились в ведении помощницы руководителя УМВД Кировского района Петербурга по кадрам. За три года ей удалось нажиться на "мёртвых душах" на сумму, превышающую 2 млн рублей.

По данному обстоятельству возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). На данный момент помощница задержана, с ней проводятся оперативные мероприятия.

В самом полицейском главке проводится служебная проверка. В случае установления вины "провинившаяся" сотрудница полиции будет уволен и понесет наказание в соответствии с уголовным законодательством.