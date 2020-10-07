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7 октября, 18:11

Центр "Э" пытался проникнуть в штаб Навального в Кургане из-за акции в честь дня рождения Путина

фото ЗакС политика Центр "Э" пытался проникнуть в штаб Навального в Кургане из-за акции в честь дня рождения Путина

Представители Центра "Э" навестили курганский штаб Алексея Навального из-за акции, устроенной активистами по случаю дня рождения действующего президента России, поделился с "МБХ медиа" координатор Алексей Шварц.

"Пришли „эшники", я их знаю по акциям, они же бегали за мной, чтобы вручать мне повестки в военкомат. Пришли в штаб, просили, чтобы мы им открыли, им нужно было опросить моих сотрудников, которые принимали участие в сегодняшней акции, посвященной дню рождения Путина", - рассказал Шварц.

Сегодня курганские "навальнисты" провели серию одиночных пикетов, выйдя на улицы города с плакатами с изображениями Владимира Путина и надписями "Пора на пенсию" и "Навальный жив - подарок не удался".

Прибывших на место полицейских активисты в штаб не пустили.

"Я их не пустил, сказал им: „До свидания". Они постучались еще немножко и ушли", - резюмировал Шварц.

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