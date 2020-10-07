СМИ: Блогеры и СМИ писали новости о "подарках" ко дню рождения Путина по сигналу Кремля

В день рождения президента Владимира Путина, 7 октября, в разных СМИ и аккаунтах некоторых блогеров появились практически идентичные материалы с поздравлениями, и некоторые могли быть получены от сотрудников администрации президента, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источники.

Среди таких материалов – новости о коллекции свитеров "Связанные с Путиным", которую создала москвичка Виктория Кондратьева. Эта коллекция обыгрывет несколько мемов, связанных с Путиным: среди изображений в советской стилистике на свитерах есть силуэт Путина, скачущего на коне, кот, "вид сзади", который Путин нарисовал на школьной доске и другие. Первые сообщения об этом появились утром 7 октября, хотя сама Кондратьева рассказала о коллекции в Instagram лишь к полудню.

Источник в одном из СМИ, написавших новость о свитерах, утверждает, что статья была получена непосредственно от сотрудника администрации президента, и ее должны были опубликовать работающие с Кремлем издания и Telegram-каналы. Журналисты заметили, что предназначенные для публикации фото людей в "путинских свитерах" хранятся на "Яндекс.Диске", владелец которого – профиль foreveryoung6. Этот же никнейм фигурировал в опубликованных в 2012 году архивах переписки из почтовых аккаунтов экс-главы Росмолодежи Василия Якеменко и пресс-секретаря агентства Кристины Потупчик.

Еще один источник в СМИ рассказал, что администрация президента просила издания и блогеров написать и о других "подарках" к дню рождению Путина. Например, сообщение о часах для президента, стрелки которых идут в обратную сторону. Автором проекта назван "московский дизайнер Глеб Крайник": человек с таким именем известен как координатор "молодежного патриотического проекта" "Сеть".

Также СМИ получали в качестве "темника" от человека из Кремля новость о баннере с Путиным, который "активисты" вывесили напротив посольства США в Москве. Тем же образом, говорят собеседники издания, должны появиться новости о квизе в честь президента, якобы разработанном некой студенческой организацией; о календаре с мемами за авторством Путина "Самый главный мемодел"; а также о придуманных одним из московских ресторанов коктейлях в честь президента, среди которых — "Тополь Искандерович", "Северный поток" и "Всегда ГТО!".



