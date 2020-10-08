Из здания бывшего ВНИИБ, которому грозит снос, снова "попросили" арендаторов

Из здания бывшего НИИ бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, в последние десятилетия приспособленного под бизнес-центр, как и полтора года назад, вновь попросили "на выход" всех арендаторов. Вместе с ними недовольны градозащитники - в частности, организация "Живой город", сообщившая о выселении предпринимателей. Последние, с которыми уже расторгли договоры, должны будут покинуть помещения до конца октября.

"Многие из этих людей планировали работать здесь долгие годы, вложили средства в ремонт помещений. Теперь же их просто выкидывают на улицу - и это сейчас, когда малый бизнес и так несет огромные убытки из-за пандемии", - говорится в заявлении "Живого города".

Градозащитники подозревают, что отложенный снос, о котором много говорилось в 2019 году, все же состоится в обозримой перспективе. Год назад им не удалось добиться присвоения ВНИИБ статуса памятника, что спасло бы здание с колоннами, построенное в середине 1950-х годов и представляющее, по их мнению, культурную ценность. Активисты продолжают требовать от КГИОП обсудить проблему на заседании Совета по охране культурного наследия, однако этот вопрос регулярно остается за пределами повестки.

В защиту "Бумажного института" не раз проводились пикеты и флешмобы.