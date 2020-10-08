Активисту Меркулову, которому вменяют оправдание терроризма, назначили психиатрическую экспертизу

Следствие решило отправить арестованного петербуржца Александра Меркулова, которому инкриминируют оправдание терроризма в соцсетях, на психиатрическую экспертизу, передает "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на адвоката подследственного, Леонида Крикуна.

"Если будет установлено, что он не способен отвечать за содеянное — невменяем, то будут назначены принудительные меры медицинского характера без вынесения обвинительного приговора", - рассказал юрист.

Медицинские процедуры должны будут занять месяц, однако очередь на экспертизу длинная, и по прогнозу Крикуна раньше, чем через одну-две недели в больницу подзащитного не переведут. Адвоката это отчасти устраивает.

"За это время мы надеемся отбиться, так как постановление о назначении экспертизы есть, о переводе его из СИЗО в клинику мы еще не видели", - отметил он.

Примечательно, что следствие позволило психиатрам ознакомиться с личной перепиской Меркулова для составления экспертного мнения, хотя суд этого не санкционировал.

Молодого человека обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, он в одном из сообщество во "ВКонтакте" размещал посты, одобряющие самоподрыв Михаила Жлобицкого в управлении ФСБ по Архангельской области в 2018 году. На днях ему продлили арест до 6 ноября. Самое строгое наказание по статье, по которой преследуют Меркулова - 7 лет лишения свободы.