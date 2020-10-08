Ходунова посетила инфекционную больницу в Пушкине

Лидер коммунистов в петербургском парламенте Ольга Ходунова вместе с группой однопартийцев, в том числе депутатами МО "Город Пушкин", нанесла визит 38-й больнице имени Семашко в Пушкине, где нынешней осенью лечат коронавирусных больных.

Ходунова сказала спасибо медицинским работникам, имеющим дело с опасной болезнью, и вручила им благодарственные письма от горкома КПРФ. Кроме того, коммунисты привезли с собой подарок - аудиосистему для актового зала. Ответным жестом со стороны руководства больницы стала экскурсия, проведенная для гостей.

Отметим, что с учетом роста заболеваемости COVID-19 с начала осени обычные стационары, как и весной, на пике эпидемии, стали перепрофилировать под инфекционные. С 12 октября возобновляет работу "ковидный" госпиталь на Васильевском острове. С начала недели каждый день подхватывает коронавирус свыше 400 петербуржцев.

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