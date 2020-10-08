С 12 октября в "Ленэкспо" вновь открывается "ковидарий"

Начиная с понедельника, 12 октября, "Ленэкспо" вновь открывает свои двери для приёма COVID-заражённых петербуржцев, уведомил городской глава Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор уточнил, что во временном "ковидарии" среднетяжелых больных будут помещать в корпусы 5 и 5а. Ко всем койкам подведен кислород, оснащён также реанимационный блок.

Кроме того, COVID-больных снова будут помещать в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице.

На сегодняшний день горожан с коронавирусом принимают 13 стационаров.

Напомним, переоборудование выставочного павильона под временный стационар обошлось городу в 600 млн рублей. Тем не менее в госпитале ранее имелись проблемы, на которые жаловались пациенты: например, обрушался потолок, затем помещения затопило.

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