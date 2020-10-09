В Петербурге открыли памятник промышленнику Павлу Обухову

В Петербурге открыли памятник ученому и инженеру, основателю Обуховского завода Павлу Обухову, сообщили в Смольном.

Памятник установлен на территории завода перед главным корпусом. В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор "Обуховского завода" Михаил Подвязников, сотрудники и ветераны предприятия.

"[Обухов] открыл способ получения высококачественной стали, заложил основы многих промышленных достижений нашей страны. Именно пушки Обухова сделали Россию крупнейшей военной державой. Сегодня его дело продолжают рабочие и инженеры завода", - заявил Беглов.

Открытие памятника приурочено к 200-летию со дня рождения Обухова.

АО "Обуховский завод" основан в 1863 году, это было первое военно-промышленное предприятие России.

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