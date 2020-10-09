Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

Активист Pussy Riot Александр Софеев арестован на 30 суток, сообщила в Twitter московский муниципальный депутат Люся Штейн.

В отношении Софеева был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правила проведения митинга). 30 суток ареста – максимальное наказание по этой статье.

Поводом для ареста стало то, что активисты Pussy Riot развесили радужные флаги на здания ряда ведомств в Москве, в том числе – ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Минкультуры. Случилось это 7 октября, акция была приурочена ко дню рождения президента Владимира Путина.

После этого активистов начали задерживать. В отделах полиции оказались Мария Алехина, Вероника Никульшина, Василий Андрианов, Елизавета Дидерих.