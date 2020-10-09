18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:58

Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

фото ЗакС политика Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

 

Активист Pussy Riot Александр Софеев арестован на 30 суток, сообщила в Twitter московский муниципальный депутат Люся Штейн.

В отношении Софеева был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правила проведения митинга). 30 суток ареста – максимальное наказание по этой статье.

Поводом для ареста стало то, что активисты Pussy Riot развесили радужные флаги на здания ряда ведомств в Москве, в том числе – ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Минкультуры. Случилось это 7 октября, акция была приурочена ко дню рождения президента Владимира Путина.

После этого активистов начали задерживать. В отделах полиции оказались Мария Алехина, Вероника Никульшина, Василий Андрианов, Елизавета Дидерих.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 "Другороссов" задержали у консульства Турции из-за пикета против вмешательства в конфликт в Карабахе

20:29 Кабмин разрешил полеты за рубеж еще из четырех городов России

19:58 Активиста Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток за акцию с радужными флагами

19:28 Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн готов наполовину

18:58 Губернатор Самарской области заразился коронавирусом

18:53 Активиста "Весны" обвинили в самовольном занятии земельного участка "столом и тортом" на 6 минут

18:48 Для коллег задержанного архангельского чиновника его задержание "не стало новостью"

18:33 Дело полицейских о подбросе наркотиков Голунову передали в прокуратуру

18:10 Дегтярёв полагает, что в будущем Хабаровск может стать столицей России

17:59 Вишневский просит Смольный объяснить выбор Конной Лахты для размещения "АБЗ № 1"

17:26 Беглов пообещал поддержать бизнес и не вводить строгие "антивирусные" ограничения

17:21 На главу ПАРНАСа в Архангельске завели дело из-за поста об избивших школьника росгвардейцах

17:13 Барышников: Большинство пациентов гемодиализа Николаевской больницы выбрали другие медучреждения

16:50 Музей обороны Ленинграда в Соляном переулке ждёт расширение

16:24 Жителей Новгородской области обяжут носить СИЗ в транспорте

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru