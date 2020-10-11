И.о. министра образования Архангельской области Гнедышева отправили под домашний арест

Ломоносовский суд Архангельской области отправил под домашний арест исполняющего обязанности министра образования региона Юрия Гнедышева, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Гнедышева задержали 9 октября. Его подозревают в развратных действиях в отношении лица младше 16 лет и распространении порнографии. По версии следствия, экс-чиновник в переписке с двумя школьницами "оказывал на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".

Незадолго до задержания Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.