Роспотребнадзор прогнозирует выход на плато по коронавирусу на конец октября

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная полагает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу уже к концу октября, передают РИА "Новости".

"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября - начале октября", - поделилась соображениями Пшеничная.

Выходу на плато должен поспособствовать как перевод части людей на удалённую работу и каникулы у школьников, так и соблюдение россиянами соответствующих мер профилактики. В то же время замглавы ЦНИИ Роспотребнадзора подчеркнула, что замедление распространения вируса будет заметно не сразу, что обусловлено длительным инкубационным периодом COVID-19.

Напомним, днём ранее был обновлен "рекорд" по количеству новых случаев заболевания в России: коронавирус выявили у более 13 тысяч человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 1,2 млн граждан.