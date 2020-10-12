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17:17

"Это вопиюще нелогично": Вишневский просит Беглова снять запрет на публичные мероприятия

фото ЗакС политика "Это вопиюще нелогично": Вишневский просит Беглова снять запрет на публичные мероприятия

Петербургский парламентарий Борис Вишневский обратился к градоначальнику Александру Беглову с просьбой внести коррективы в "антивирусное" постановление городского правительства и отменить запрет на проведение публичных мероприятий.

Член фракции "Яблоко" указывает на нелогичность принятых мер, при том, что иные массовые события - к примеру, концерты, театральные постановки - посещать гражданам не воспрещается.

"На мой взгляд, это не только неверно (несколько месяцев граждане лишены права публично высказать все, что они думают), но и вопиюще нелогично – когда можно проводить спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, ездить в метро и ходить в магазины", - делится мнением Вишневский.

В связи с этим "яблочник" и просит Беглова "вмешаться" в действующее законодательство и изменить постановление №121 о противодействии COVID-19, убрав из него запрет на проведение публичных мероприятий.

Напомним также, ранее Смольный продлил до 29 ноября срок действия в городе актуальных ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.


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