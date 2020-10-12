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17:20

Депутаты нескольких регионов добиваются расследования нападения на члена петербургского ГИК

фото ЗакС политика Депутаты нескольких регионов добиваются расследования нападения на члена петербургского ГИК

Материалы полицейской проверки нападения на члена петербургского избиркома Виктора Воробьева, случившегося в сентябре, депутаты законодательных органов в четырех регионах требуют передать в распоряжение Следственного комитета, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на самого Воробьева. На момент нападения он пытался баллотироваться в депутаты Госсовета Коми от КПРФ, а также судился с одим из местных ТИКов, и происшествие имело место на территории Сыктывкара.

"Буквально сегодня мне звонил участковый, у которого находятся материалы. И спрашивал у меня, как найти таксиста, который был очевидцем нападения — меня облили зеленкой, когда я собирался сесть к такси, буквально не дошел полметра. У меня это вызвало огромное удивление, потому что я еще в первый день передал все данные", - рассказал потерпевший.

Кроме того, депутаты из Коми, Петербурга, Москвы и Псковской области требуют у главного прокурора республики Николая Егорова взять ход дела под личный контроль. В числе заявителей, помимо депутатов законодательных органов субъектов РФ, также фигурируют муниципалы двух столиц.

Воробьев - член избирательных комиссий Петербурга и Коми с правом совещательного голоса.


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