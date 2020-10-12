Депутаты нескольких регионов добиваются расследования нападения на члена петербургского ГИК

Материалы полицейской проверки нападения на члена петербургского избиркома Виктора Воробьева, случившегося в сентябре, депутаты законодательных органов в четырех регионах требуют передать в распоряжение Следственного комитета, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на самого Воробьева. На момент нападения он пытался баллотироваться в депутаты Госсовета Коми от КПРФ, а также судился с одим из местных ТИКов, и происшествие имело место на территории Сыктывкара.

"Буквально сегодня мне звонил участковый, у которого находятся материалы. И спрашивал у меня, как найти таксиста, который был очевидцем нападения — меня облили зеленкой, когда я собирался сесть к такси, буквально не дошел полметра. У меня это вызвало огромное удивление, потому что я еще в первый день передал все данные", - рассказал потерпевший.

Кроме того, депутаты из Коми, Петербурга, Москвы и Псковской области требуют у главного прокурора республики Николая Егорова взять ход дела под личный контроль. В числе заявителей, помимо депутатов законодательных органов субъектов РФ, также фигурируют муниципалы двух столиц.

Воробьев - член избирательных комиссий Петербурга и Коми с правом совещательного голоса.

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