Кандидата в депутаты Госсовета Коми облили зеленкой на выходе из суда

Двое мужчин напали на кандидата в депутаты Госсовета Коми от КПРФ Виктора Воробьева и облили его зеленкой, поделился он сам в соцсетях.

Нападение было совершено на выходе из Сыктывкарского горсуда, где изучался иск Воробьева к местной ТИК.

Ранее в Сыктывкаре напали на двух наблюдателей за выборами, один из которых - координатор движения "Весна" в Петербурга Богдан Литвин.

Напомним, по всей России уже третий день подряд проходят выборы государственных служащих разных уровней. Значительная часть населения уже проголосовала досрочно 11 и 12 сентября.

Наблюдатели за это время успели известить о множественных фальсификациях и нарушениях на избирательных участках.

Только что на выходе из Сыктывкарского суда, где слушался мой иск к ТИК, на меня напали двое неизвестных. Один из них брызнул мне в лицо зелёнкой. pic.twitter.com/uxBjCLIfgY — Victor V. Vorobyov (@arvidsever) September 13, 2020

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