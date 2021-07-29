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Новости 11:33

Ростовская учительница отделалась штрафом за фальсификацию выборов в 2020 году

фото ЗакС политика Ростовская учительница отделалась штрафом за фальсификацию выборов в 2020 году

Кировский райсуд Ростова-на-Дону назначил штраф в размере 120 тысяч рублей местной учительнице Наталье Башариной, обвиняемой в фальсификации итогов голосования на выборах в 2020 году, информирует Znak.com.

О нарушениях в ходе сентябрьского электорального процесса оповестили наблюдатели. Кандидаты в депутаты ростовской гордумы заметили подделку подписей горожан в заявлениях на голосование вне избирательных участков. Как результат: шесть членов избиркома стали фигурантами уголовных дел, Башарина первой предстала перед судом. 

В ходе процесса педагог раскаялась, признав вину. Её адвокат попросил прекратить уголовное дело, назначив его подзащитной в качестве меры уголовно-правового характера штраф. Прокуратура была против.

Несмотря на позицию гособвинителя, женщине присудили штраф. Решение обосновано тем, что инкриминируемое Башариной правонарушение является преступлением средней тяжести, судимостей не имеет, отмечена наградами, а также перечислила 50 тысяч рублей в благотворительный фонд "Подари жизнь" актрисы Чулпан Хаматовой.

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