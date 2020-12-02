Памфилова выступила за смену руководства в избиркоме Тосненского района

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании с подчиненными отметила, рассуждая о прошедших в сентябре губернаторских выборах в Ленобласти, что Тосненский район стал местом ряда нарушений, тогда как в остальных районах никаких эксцессов не наблюдалось. В связи с этим чиновница считает, что назрела необходимость сменить руководство избиркома в "проблемном" Тосненском районе. По словам Памфиловой, на которые ссылается ТАСС, в этом вопросе им с главой облизбиркома Михаилом Лебединским удалось достичь консенсусной позиции.

"Я знаю, что там непростая ситуация - некоторые граждане, пользуясь своим служебным положением, пытаются извне давить на членов комиссии, которые будут принимать такое решение. Надеюсь, что наш коллега и избирательная комиссия целиком справятся с этой ситуацией и выполнят то, что они наметили", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, выборами не должны заниматься люди, прежде замеченные в профессиональных нарушениях и фальсификациях.

Напомним, что по результатам единого дня голосования 13 сентября действовавший губернатор Александр Дрозденко набрал более 83 процентов голосов.